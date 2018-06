Rosenfeld Zahlreiche Gastkapellen sorgen für den guten Ton

Großen Zulauf hatte die Cocktailparty zum Festauftakt am Freitag. Für Unterhaltung sorgte die Gruppe "Scheinheilig". Die Musiker begeisterten mit ihrem Repertoire die Zuhörer und sorgten für gute Stimmung im Festzelt.

Freunde der Blasmusik kamen sowohl am Samstagabend beim Auftritt von vier Musikkapellen als auch am Sonntag auf ihre Kosten. Gespielt wurden so bekannte Stücke wie der "Böhmische Traum", "Auf der Vogelwiese" oder die böhmische Polka "Wir Musikanten". Die Gäste klatschten kräftig mit.

Der Vereinsvorsitzende Kurt Schäfer sagte die befreundeten Kapellen an und erläuterte, wie es zu den Verbindungen zwischen den Orchestern gekommen war. Am Samstagabend spielten die Trachtenkapelle Kappel, der Musikverein Balingen und der Musikverein Böhringen. Bis nach Mitternacht wurden die Gäste unterhalten.