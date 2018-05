Bei 31 Jugendlichen haben Trainer des Württembergischen Tennisbunds unlängst in Rosenfeld Begeisterung für den Tennissport geweckt. Auf der Anlage der TG wurden dem Nachwuchs abwechslungsreiche Spiel- und Trainingsideen präsentiert. Die Übungen begleitet haben auch die TG-Jugendtrainer Heidi Vögele sowie Florian Scheinast und Tennisassistentin Christa Schempp. Anschließend stellten die Teilnehmer anhand gemeinsamer Spiele und Staffeln ihr Können unter Beweis. Am Ende erhielten die Teilnehmer nach den verschiedenen Trainingseinheiten Medailleen in den Händen, die die erfolgreiche Teilnahme im Midcourt auszeichnet. Foto: Schanz