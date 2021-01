Rosenfeld Wintersport in allen Facetten und mit Antrieb

In der Zwischenzeit war ihr Vater auf der Straße mit dem Auto zur "Talstation" gefahren. Ausrüstung und Kinder wurden wieder im Auto verstaut und zur "Bergstation"“ transportiert. Und auf ging es wieder ins Pistenvergnügen für die Kinder.

Die Abfahrt und den Transport mit dem "Pistenauto" konnten die Mädchen mehrmals genießen. "Wenigsten konnten wir so mal wieder Skifahren und es hat voll Spaß gemacht", meinten die zwei Skifahrerinnen.

Eine andere Idee hatte Benjamin Lohrmann. Nachdem er seine Zwillinge mit dem Schlitten mehrmals zu Fuß den Hügel hinaufgezogen hatte, kam ihm ein Einfall: Er holte seinen Mini-Traktor, hängte die Schlitten hinten an und fuhr in langsamem Tempo und vorsichtig durch die Winterwelt. Nicht nur die Kinder hatten dabei ihren Spaß, auch der Vater freute sich an dem ungewöhnlichen Wintersport.

Zudem sah man selbst junge Erwachsene in den vergangenen Tagen, wie sie den ersten Schnee auf einem Kinder-Bob genossen. Mit Vollgas und unter lustigem Getöse rauschten sie den Abhang hinab. Manchmal mit einem unfreiwilligen Sturz als Notbremse.

Und sogar Langläuferinnen waren im Stunzachtal unterwegs. Zwar mussten sie – wegen nicht vorhandener Loipe – ihre Spur selbst legen und ab und zu hätten es ein paar Zentimeter mehr Schnee sein können.

Aber sie hatten nicht minder Spaß an dem Wintersport. So bewahrheitet sich das alte Sprichwort, dass Not erfinderisch macht und neue Ideen hervorbringt.