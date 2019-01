Rosenfeld Wie Leben leichter werden und gelingen kann

Los geht es ab 17.30 Uhr mit Snacks vom Bring-and-share-Buffet und Gesprächen im Gemeindesaal. Ab 18 Uhr erwartet die Gäste dann ein spannender Vortragsabend mit dem Journalisten und Buchautor Marcus Mockler zum Thema "Leichter leben!".

Autor und Journalist

Mockler leitet die Redaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd) in Baden- Württemberg und ist Koautor verschiedener Bestseller. Er und seine Frau Susanne beschäftigen sich seit vielen Jahren damit, herauszufinden, was zu einem gelingenden Leben wirklich hilft. Als Referenten, Vortragsredner, Buchautoren und Berater ermutigen sie Menschen, in Beziehungen zu investieren, und zeigen, welche Strategien dabei am erfolgversprechendsten sind. Sie sind seit mehr als 30 Jahren verheiratet und Eltern von acht Kindern.