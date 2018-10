Rosenfeld Wie "eine Note, die nicht fehlen darf"

Musik inspiriert und öffnet Türen

In den Lesungen ging Pfarrer Hofmann auf den Psalm 150 ein, in dem die Posaunen genannt werden. Er befasste sich damit, wie Musik den Menschen inspirieren und auch Türen öffnen kann.

Eingeladen waren die Konzertbesucher beim Titel "Oregon" von Jacob de Haan zum Einstieg in einen nordamerikanischen Zug mit vielen Waggons. Fehlen durfte auch der zeitgenössische Komponist Michael Schütz mit dem Titel "One more Dance" nicht. Sehr vielseitig spielte der Posaunenchor die Stücke, mehrmals gab es spontanen Beifall im Gotteshaus.

Vorgestellt wurde in einer musikalischen Pause das Opferprojekt. Ulrike Wössner referierte über die Arbeit ihrer Tochter Hanna in Südafrika in der Organisation "Jugend für Christus". Diese setzt sich für hilfsbedürftige Menschen ein.

Dem Gründungsmitglied und langjährigen Leiter des Chores, Heinz Wössner, wurde mit einem Bilderbuch gedankt – und er revanchierte sich mit einem humorvollen Beitrag bei seinen Chormitgliedern.

Gespannt waren die Konzertbesucher auf das Stück "10 000 Reasons" von Attila Kalman. In die Anlehnung an dieses Werk wurde die Feier dem Thema "10 000 Gründe Gott zu loben" gewidmet. Auch hier sang die Gemeinde mit. Mit "Abendzeit" von Jochen Rieger und "Punching Ball Ride" von Michael Schütz fand das Programm sein Ende.

Abschließender Dank galt den Dirigentinnen Eva Völkle und Cordula Stepper, der Ansagerin Margit Schatz, dem Gastspieler Jerome Hölle und der Mesnerin Sieglinde Ruoff. Seitens der Kirchengemeinde Rosenfeld und Leidringen gab es ein Geschenk für den Chor: eine neue Cajon.

Mit zwei Zugaben fand das Konzert sein Ende. Weiter gefeiert wurde anschließend bei einem Stehempfang.