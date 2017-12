Rosenfeld Werbung zahlt sich für Feuerwehr aus

Rosenfeld. In Anzeigen und im Internet hatte die Rosenfelder Feuerwehr neue Angehörige gesucht. "Grundsätzlich hatte die Aktion einen Erfolg gehabt", so Günter Kopf, Kommandant der Feuerwehr Rosenfeld.

Bei ihm persönlich habe sich zwar niemand gemeldet, aber auf Einladungen, die in Rosenfeld und Isingen verschickt worden waren, und einen Schnuppertermin hin seien vier Personen eingetreten.

Doch die Spitze der Feuerwehr will laut Kopf aktiv bleiben, um Verstärkung zu gewinnen, und auch die ortsansässigen Firmen mit einbeziehen. Geplant sind Aktionen zum 150. Jahrestag des großen Stadtbrandes und zum Sudhaus-Jubiläum der Brauerei Lehner. Sorgen macht der Feuerwehrspitze die Situation in Isingen, wo es keine eigene Einsatzabteilung gibt. Nach Kopfs Einschätzung fehlt in dem Ortsteil sehr stark der Bezug zur Feuerwehr. Dem will sie entgegentreten, unter anderem bei der Einweihung der Eschwaldhalle im März 2018.