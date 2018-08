Rosenfeld "Wenn Afrika einem quasi zu Füßen liegt"

Nach dem Regenwald durchlief die Truppe zunächst Heide- und Grasland, dann ab 4000 Metern sandig schwarze Lava-Steinwüste. Oft bot sich ihnen ein unvergessliches Panorama und abends ein absolut klarer Sternenhimmel. Mit zunehmender Höhe wurde es nicht nur kälter, sondern auch anstrengender. Dabei liegt die Schwierigkeit weniger in der Technik des Bergsteigens als an der sauerstoffarmen Höhenluft. In der Gipfelzone ist man nur noch halb so leistungsfähig wie auf Meereshöhe.

Am vierten Tag war ein Akklimatisierungstag mit nur 600 Höhenmetern bis auf eine Höhe von 4600 Metern angesagt. Der Tag brachte etwas Kopfweh und Schwindel. "Der Höhepunkt war natürlich der Gipfeltag, zugleich der anstrengendste und faszinierendste Tag. Die Spannung wuchs, ob wir es schaffen", berichten die beiden. Jährlich versuchen mehr als 20 000 Bergbegeisterte den Kilimandscharo zu erklimmen, wobei es ein guter Prozentsatz nicht schafft.

Um Mitternacht, gestärkt mit Tee und Keksen, ging es, mit Stirnlampen ausgerüstet, los durch die kalte Nacht. Die Luft wurde dünner, und die Anstrengung war in allen Körperteilen zu spüren. Bisinger und der 28-jährige Stehle – damit der älteste und der jüngste Tourteilnehmer – trugen ihre Rucksäcke mit zehn bis zwölf Kilogramm selber. Hohe Konzentration war gefordert, denn der Weg führte über eine fast endlos steile Geröllhalde, und es war eisig kalt mit minus zehn Grad. "Jeder Schritt wurde zur Herausforderung, und wir mussten den inneren Schweinehund überwinden", berichten die beiden.

Auf 5745 Höhenmeter erreichten sie den "Stella Point" am Kraterrand. "Jetzt wussten wir, dass wir es schaffen", sagt Bisinger, "obwohl die nächste Stunde und die Überwindung von nur noch 150 Höhenmetern extrem anstrengend waren und man an seine Grenzen kommt."

Mit dem Sonnenaufgang hatten sie es geschafft: Bei minus 15 Grad und blauem Himmel sind sie am höchsten Punkt Afrikas, dem Uhuru Peak des Kilimandscharo, angekommen. "Das war ein atemberaubender Moment und ein unbeschreiblich euphorisches Gefühl", schwärmen die beiden Gipfelstürmer: "Es boten sich uns wahnsinnige Ausblicke auf das vergletscherte Plateau mit faszinierenden Eisformationen. Und ganz, ganz unten der afrikanische Kontinent."

Nach etwa 20 Minuten erfolgte der Abstieg, der nochmals eine Herausforderung bedeutete, denn weitere sieben Stunden anstrengendes Gehen und 3000 Höhenmeter hinab lagen vor ihnen. Im Camp wurden sie von ihren Trägern mit dem rhythmischen Lied "Jambo Bwana" und fröhlichem Tanz empfangen.

Nach einer guten Nacht kam die letzte Etappe. Es folgte die Rückkehr nach Moshi, nicht ohne sich zuvor von den Afrikanern zu verabschieden und sich mit einem stattlichen Trinkgeld zu bedanken. Rafael Stehle schenkte seinem Träger seine Wanderschuhe, denn er hatte auf der Tour nur alte Halbschuhe getragen. Zurück in die Heimat ging es wieder mit dem Flugzeug, die afrikanischen Klänge noch im Ohr und den Schnee am Kilimandscharo letztmals im Blick.