Rosenfeld Weihnachtsmarkt lockt viele Besucher

Traditionell am ersten Advent veranstaltet die Stadt Rosenfeld den Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt. Pünktlich um 11 Uhr wurde der Markt durch Bürgermeister Thomas Miller eröffnet. Er hielt in seiner Ansprache Rückschau auf alte Bräuche im Advent und erklärte den geschichtlichen Hintergrund für die heutigen Bräuche. Auch erwähnte er die an diesem Tag stattfindende Kirchenwahl. Danach spielte die Stadtkapelle Rosenfeld einige weihnachtliche Weisen.