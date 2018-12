Rosenfeld Weihnachtliche Klänge und Erinnerungen

Pater Augusty erinnerte bei der Begrüßung daran, dass die Zeit im Advent eigentliche die Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit sowie die Erwartung des Kindes Jesus sei. Er wünschte allen Gästen die Nähe Gottes in der Zeit vor Weihnachten.

Die Stadtkapelle Rosenfeld umrahmte den geselligen Nachmittag musikalisch. Dirigent Elmar Seeburger lud die Senioren zum Mitsingen ein. Auch der eine oder andere Marsch wurde gespielt.

Grußworte kamen auch von Pfarrer Bernd Hofmann. Er stellte das Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" in den Mittelpunkt, das der Hilfspfarrer Josef Mohr sowie der Lehrer und Organist Franz-Xaver Gruber vor zweihundert Jahren komponiert und getextet hatten. Schon nach wenigen Jahren sei das am Heiligen Abend 1818 in der Kapelle in Oberndorf bei Salzburg uraufgeführte Weihnachtslied in vielen Ländern gesungen worden.