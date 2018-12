Rosenfeld. Wie jedes Jahr findet vor Weihnachten eine Aufführung des Oberuferer Christgeburts-Spiels in der Fischermühle statt. Menschen aus der Dorfgemeinschaft Tennental spielen am Samstag, 22. Dezember, ab 16 Uhr im Saal der Fischermühle für Erwachsene und Kinder. Das Spiel stammt aus dem gleichnamigen Ort in der Slowakei, heute Teil der Stadt Bratislava. Der Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, gab eine Fassung heraus für die Aufführung in den Waldorfschulen. Ein Unkostenbeitrag wird erbeten.