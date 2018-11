Rosenfeld Wechsel im Kirchengemeinderat

Da die Arbeiten des Kirchenpflegers zentralisiert wurden, gab die langjährige Kirchenpflegerin Bettina Huonker ihre Aufgabe ab. 13 Jahre lang hat sie gewissenhaft die finanziellen Belange der Kirchengemeinde erledigt. Verabschiedet wurde auch die Pfarrsekretärin Margrit Sautter, die 22 Jahre lang tätig war. Sie musste in wenigen Bürostunden vieles für die Kirchengemeinde organisieren. "Da die Gemeinde in Täbingen keinen eigenen Organisten hat", so Märklin, "mussten viele Telefonate zur Vorbereitung der Gottesdienste geführt werden." Margrit Schatz hatte unter drei Pfarrern diese Funktion ausgeübt. Diese Aufgabe übernimmt jetzt Bettina Huonker.

Nach 17 Jahren Mitgliedschaft im Kirchengemeinderat trat Brigitte Fischer von diesem Amt zurück. Märklin würdigte die lange Ehrenamtstätigkeit von Brigitte Fischer und dankte für die vielen guten Taten und Ideen. Auf diesen freigewordenen Platz im Rat wurde Bettina Huonker gewählt. Bisher war sie als Kirchenpflegerin kraft Amtes im Rat und wird jetzt per Wahl auch weiterhin diesem Gremium angehören.

Für die vielen Verdienste der drei engagierten Gemeindemitglieder überreichten Axel Märklin und Ratskollegin Gudrun Huonker Geschenke. Ein abschließendes Segenswort gab es von Pfarrer Ulrich Bernecker.