Rosenfeld Weben und einkehren

Das Team der Isinger Generationenwerkstatt trifft sich am Dienstag, 12. Juni, zur Planung weiterer Aktivitäten um 19 Uhr im Schulgebäude. Eingeladen sind Kreative, Künstler, Maler, Fotografen, Bastler und Menschen mit interessanten Hobbys. "All you can grill" ist das Motto am Freitag, 22. Juni, wenn die Sportfreunde Isingen ab 18 Uhr zum Einkehren einladen. Wenn es das Wetter erlaubt, findet die Party auf dem Isinger Hof statt, ansonsten im Schulhaus.