Rosenfeld Wasserkraft und Revolution

Rosenfeld. Drei Stationen stehen bei der Info-Fahrt des Fremdenverkehrsvereins per Reisebus am Donnerstag, 24. Mai, auf dem Programm: Führung in einem der weltweit größten Wasserkraftwerke bei Wehr im Südschwarzwald, kulinarische Mittagseinkehr in einem Historien-Lokal und zum Abschluss der Besuch in der Domstadt St. Blasien.