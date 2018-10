Rosenfeld Wasser genügt nicht zur Platzpflege

Tipps von Uni Hohenheim

Das Wissen um die Rasenpflege hat er sich unter anderem bei speziellen Fortbildungen beim Württembergischen Landessportbund angeeignet. Und wenn er mal wirklich ein größeres Problem hat, etwa mit Regenwürmern, scheut er sich auch nicht, die Hilfe der Uni Hohenheim in Anspruch zu nehmen.

Warum macht der ehemalige Torhüter und Ausschussmitglied auch mit 70 Jahren das alles noch für den Verein? "Mein Herz hängt halt am SVH, er bedeutet mir viel", meint er lapidar und freut sich, dass seine Pflege fruchtet. Dies bestätigen ihm auch aktive Spieler wie Steffen Hafner: "Wir haben den besten Platz in dieser Klasse. Man muss lange suchen, bis man ein so gepflegtes Spielfeld findet und solch eine schöne Anlage." Im nächsten Frühjahr ist ein Großeinsatz geplant: Der Platz erhält eine Tiefenlochung der Rasenfläche, und in die Löcher werden etwa 100 Tonnen Sand eingebracht. Doch die Mühe lohnt sich, denn der Rasen soll schließlich auch im nächsten Jahr wieder optimal sein.