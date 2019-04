Rosenfeld Waldkönigin trainiert mit Sport-Holzfäller

An der Axt kam sie dann erstmals ins Schwitzen: Beim "Underhand Chop" musste ein liegendes Stück Holz mit Axtschlägen zerteilt werden, während sie darauf stand. Bei dieser Disziplin komme es besonders auf die richtige Technik an, weiß Ebner, selbst Forstwirtschaftsmeister und Sicherheitscoach beim Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg, aus langjähriger Erfahrung.

Das merkte auch Waldkönigin Ramona Rauch nach einigen Schlägen in das vorab gekennzeichnete Holz unter ihren Füßen. Von jeder Seite wurde der Stamm mit der scharfen Axt bearbeitet, bis er brach und die Waldkönigin stolz die Hände in die Höhe riss.

Kaum erholt, ging es für die Königin mit der Zugsäge weiter. An der "Single Buck" waren neben der richtigen Technik Kraft und Ausdauer gefragt. Mit fließenden Bewegungen glitt das gezackte Sägeblatt durch das Holz – doch was bei Robert Ebner so einfach aussah, stellte Rauch vor eine Herausforderung. Die ungewohnten Bewegungsabläufe und die hakende Säge machten es der Waldkönigin nicht leicht. Umso größer war die Freude, als es endlich klappte und auch bei dieser Disziplin die ersten Cookies fielen.

Bis Ende April wird Rauch noch als Waldkönigin ihr Bundesland vertreten, bevor sie das Zepter an ihre Nachfolgerin weitergibt. Das Training mit Robert Ebner sei eine der letzten Aktionen als Amtsträgerin gewesen, so Rauch – aber definitiv eine der besten. "Das war eine tolle, neue Erfahrung für mich", resümierte die Waldkönigin. Eine zweite Karriere als Sportholzfällerin will die 27-Jährige jedenfalls nicht ausschließen.