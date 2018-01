Rosenfeld Vorwärts und rückwärts in der Reihe

Das sei es unter anderem auch, was sie am Linedance so fasziniere, sagte die begeisterte Tänzerin. Man betreibe nicht nur Sport, sondern schule gleichzeitig auch intensiv das Gehirn und könne beim Tanzen gut vom Alltag abschalten. Seit Mitte September des vergangenen Jahres bietet Alexandra Capitan für den Sportverein Täbingen immer mittwochs die Sparte Linedance an.