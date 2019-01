Rosenfeld Von Gaststättenschildern bis zum Klassiktag

1978 wurde unter der Regie des Gründungsvorsitzenden Jürgen Bantel damit begonnen, Schilder aufzustellen, die auf Gaststätten hinweisen. In einem Zimmernachweis wurden die Vermieter von Gastzimmern aufgelistet. Zusammen mit Schömberg und Haigerloch organisierten die Rosenfelder Touristiker 1981 einen Stand auf der Stuttgarter Touristikmesse CMT. Dieser hat sich inzwischen zum Stand der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Zollern­albkreises entwickelt.

Ein Jahr später begann die Planung für ein Naherholungsgebiet in der Pfingsthalde. Ein Antrag, die Stadt Rosenfeld als Erholungsort auszuweisen, ging an das Regierungspräsidium Tübingen. 1984 wurde eine gemeinsame Wanderkarte für Eyachtal, Kleiner Heuberg und das Obere Schlichemtal herausgegeben. Der Fremdenverkehrsverein organisierte 1984 und 1985 Weinlaubenfeste und ab 1995 jährliche Veranstaltungen wie Herbstausstellungen mit dem Künstlerstammtisch und Stadtteilpräsentationen. Er beteiligt sich auch an den Krämermärkten und veranstaltet Konzerte.

Zwischen 1995 und 2003 gab der Verein Unterkunftsverzeichnisse heraus. 2000 sorgte er in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung Rosenfelds, dem damaligen Handels- und Gewerbeverein und der Stadt für die Ausschilderung des Radwegenetzes. 2001 fand zum ersten Mal der Radtag statt, der jährlich veranstaltet wird. 2002 nennt die Chronik ein einmalige Pauschalangebot unter dem Titel "Wandern auf dem Kleinen Heuberg". Seit 2003 veranstaltet der Fremdenverkehrsverein im Herbst den Klassiktag und organisiert seit 2007 Informationsfahrten.