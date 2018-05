Rosenfeld Von der Heizkörperbürste bis zu Schuhen

Rosenfeld-Leidringen. Zweimal im Jahr verwandeln sich die Straßen in der Leidringer Ortsmitte in einen Marktplatz: im Mai und im August. Beim Maimarkt schlagen rund 80 Händler ihre Stände auf, im Sommer sind es fast 100. Vorausschauend hat die Ortschaftsverwaltung Parkplätze am Eingang von Rosenfeld her ausgewiesen; so kommt es nicht zu Verkehrsproblemen.

"So, habt ihr schon eingekauft?"

Der Gruß an Markttagen lautet: "So, habt ihr schon eingekauft?" Viele kommen her und suchen gezielt die Stände auf, an denen sie Dinge erwerben, die von Nutzen für Küche, Werkstatt, Garten oder Landwirtschaft sind, unter anderem Tischdecken, Bürsten, Scheren, Spielsachen, Besen, Gemüseschneider oder Fensterreiniger.