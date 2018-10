Rosenfeld "Vom Glück und richtigem Sitzen"

"Auf einem wackeligen Stuhl zu sitzen kann sehr anstrengend sein. Ich muss darauf achten, nicht umzukippen und bin bemüht, ständig Balance zu halten", sagt Susanne Röhm. "Ähnlich geht es mir vielleicht in meinem Alltag: Ich will alles gut machen und hoffe, dass andere und ich selbst dadurch glücklicher werden. Aber das ist anstrengend, und so manches Ereignis bringt mich doch zu Boden, besonders wenn ich auf der Suche nach Glück auf dem falschen Stuhl sitze."

Die Besucherinnen können ihr Plätzchen finden und den Vormittag mit einem reichhaltigen Frühstück vom Buffet, musikalischer Umrahmung und einem Vortrag genießen.

Die Referentin, ursprünglich aus dem Saarland, lebt seit fast 14 Jahren mit ihrem Mann und den inzwischen erwachsenen Kindern auf der Alb. Sie ist also eine "Nei’gschmeckte", die sich aber gut zurecht findet, wie sie selbst von sich berichtet; der Ehemann ist nämlich ein echter "Schwob" und Pastor im Süddeutschen Gemeinschaftsverband.