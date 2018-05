Rosenfeld/Vöhringen Suchaktion erfolgreich: Hündin ist wieder zuhause

Die ersten Sichtungsmeldungen bekamen die Tierschützer am Mitwochnachmittag, berichtet Vicente López von der Initiative "Wo ist mein Hund?". Nachdem seine Kollegin Jaqueline in Vöhringen eine Futterstelle aufgestellt hatte, wurde die Hündin gegen Abend das zweite Mal in Vöhringen gesichtet, dieses Mal in einem Garten am Ortsrand. Noch während der Fahrt nach Vöhringen bekamen die Ehrenamtlichen die Information, dass die Besitzer des Gartens die Hündin schon eingefangen hatten.

Allerdings konnte die Familie Ellen nicht mit ins Haus nehmen, da die Reaktion ihres eigenen Hundes auf die kleine Hundedame schwer einzuschätzen war. Während des Wartens wurde Ellen von der Familie bestens mit Futter und Wasser versorgt. "Das war vorbildlich", lobt der Tierschützer López, "ein großes Dankeschön von uns an die Familie, auch im Namen der Halterin."

Als die Tierschützer schließlich bei der Familie im Dahlienweg eintrafen, wartete Ellen bereits völlig entspannt im Vorgarten auf sie. "Doppelt gesichert haben wir sie dann zu ihrer Halterin nach Heiligenzimmern gebracht", erzählt López. "Dort wurde sie auch schon sehnsüchtig erwartet". Mit Tränen in den Augen habe die Besitzerin die kleine Hundedame in die Arme geschlossen, Ellen habe sich fiepsend an ihre Halterin gekuschelt.