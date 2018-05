Rosenfeld Vier Stimmen füllen ganzen Kirchenraum

Rosenfeld. Pfarrer Bernd Hofmann sprach die Begrüßungsworte und kündigte gefühlvolle Lieder an. "Das Leben ist wie ein Lied", so der Pfarrer, "jeder bringt seine persönliche Note mit ein". Die vier Solisten waren keine Unbekannten in Rosenfeld, da sie schon einmal auf Einladung der evangelischen Kirche aufgetreten waren.

Der erste Konzertteil war der geistlichen Musik gewidmet. Felix Zaretsky sagte die Stücke an und erläuterte, wie die russisch-orthodoxen Gottesdienste ablaufen. Dort kommen nach seinen Worten weder Orgel noch Musikinstrumente zum Einsatz, und Chöre singen a cappella. Ein normaler Gottesdienst dauere zweieinhalb Stunden, ein Festgottesdienst an Ostern bis zu sechs Stunden. Die Gottesdienstbesucher stehen laut Zaretsky während der Feier.

Mit den Stücken "Wawilo" (Ave Maria) oder "Dubennskiy" (Vater Unser) sangen sich die vier Kosaken schnell in die Herzen ihrer Zuhörer. Herausragend waren "Christov" (In deinem Reich) oder auch "Kosolapov" (Festige meine Glauben). Aus tiefen Herzen und raumfüllend wurden die Lieder vorgetragen.