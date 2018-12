Rosenfeld Vielen Kinder eine Freude bereitet

Die Lebensverhältnisse in der östlichen Slowakei in der Nähe zur Ukraine seien schwierig. Eine hohe Arbeitslosigkeit und ein minimaler Sozialhilfesatz bedeuteten für viele Menschen problematische Lebensverhältnisse. Der Fernseher sei oft der einzige Luxus, und oft spiele der Alkohol eine große Rolle.

Die Ordensgemeinschaft Familie Mariens hat eine Station in Uzovska Panica eingerichtet, drei Pater versorgen 36 Pfarrgemeinden. Dazu gehören auch der Katechetendienst, Religionsunterricht und wenn möglich humanitäre Hilfe. Die Ordensgemeinschaft hat sich vor wenigen Jahrzehnten gegründet und zählt 300 Mitglieder. Sie ist in Tschechien und in weiteren Ländern aktiv.

Die Verbindung in die Ostslowakei halten Annemarie und Josef Simmendinger über Pater Lorenz. Schon im Herbst lieferte der Pater die Namen und das Alter von den Kindern, die ein Weihnachtspäckchen erhalten sollten.