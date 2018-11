Rosenfeld Verschlüsselung und Vernetzung

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des DRK-Kreisverbands, Heiko Lebherz, ging es um Informationen zum Rettungsdienst und die Entwicklungen im Bereich der Fördermitglieder. Kreisbereitschaftsleiter Dietmar Dieter informierte über die Neuerungen bei den Einsatzdiensten. So schreibe der Bundesverband für die Sanitätswachdienste eine Gefährdungsbeurteilung vor. Unfallverhütungsvorschriften würden nicht nur für die hauptamtlichen Geschäftsfelder, sondern auch für die ehrenamtlichen Gliederungen gelten.

Weil DRK-Helfer bei den Einsätzen immer wieder mit kranken Menschen in Kontakt geraten, seien auch Impfungen notwendig, so Dieter. Die Geschäftsstelle werde die Ortsvereine immer wieder mit Musterunterlagen zum aktuellen Arbeitsschutz versorgen. Hier zählten auch Betriebsanweisungen und Prüflisten zur Erleichterung bei den jährlich durchzuführenden Unterweisungen. Information gab es zu der neuen Verwaltungsvorschrift "Helfer vor Ort". Der Kreisverband werde entsprechende Änderungen in der Alarm- und Ausrückeordnung vornehmen.

Großes Thema war die Datenschutzverordnung der Europäischen Union. Saskia Dett, Assistentin der Geschäftsleitung, stellte die Inhalte vor und hielt fest, dass entsprechende Unterlagen zur Umsetzung der Vorschriften an die Ortsvereine versandt würden. Klar war den Anwesenden, dass so manche Abläufe an die neue Verordnung angepasst werden müssten. Die Verschlüsselung von Alarmierungstexten der Leitstelle wie auch die Vernetzung innerhalb des Kreisverbands waren weitere Punkte. Diese soll verstärkt werden, lautete ein Wunsch.