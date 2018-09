Rosenfeld Verirrtes Fräulein folgt Glockenklang

Rosenfeld. In Deutschland rufen der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, das Kulturbüro der Evangelischen Kirche Deutschland, das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken und das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz gemeinsam alle Glockenbesitzer auf, sich am europaweiten Läuten zu beteiligen. Zugesagt haben bisher die evangelische Kirchengemeinde Täbingen und die katholische Kirchengemeinde Rosenfeld.

Glocken seien ein sicht- und hörbares Zeichen des europäischen Wertefundaments, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Glocken gibt es aber auch in anderen Regionen und Kulturen. 2018 wird an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und an Anfang und Ende des Dreißigjährigen Kriegs erinnert.

In Rosenfeld ist mit dem Läuten des Neun-Uhr-Glöckles eine Sage mit handfestem Hintergrund verbunden, die Wolfram Fischer im Band "Geschichte der Stadt Rosenfeld" beschreibt. Einst befand sich das Glöckchen auf dem oberen Turm der Stadtbefestigung. Der Torknecht läutete es jeden Abend um 9 Uhr, um zu signalisieren, dass das Tor dann geschlossen wurde.