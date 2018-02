Rosenfeld Verbund kann auch eine Chance sein

Rosenfeld-Isingen.In seiner Predigt bezog Pfarrer Bernd Hofmann das Wort des Apostels Paulus "Wenn ich schwach bin, bin ich stark" (2. Korinther 12,10) auf die Chancen und Stärken der neuen Verbundkirchengemeinde: In den Stellenkürzungen als Folge des Pfarrplans der Landeskirche und der dadurch notwendigen Zusammenlegung von Kirchengemeinden würden viele nur eine Schwächung der Gemeindearbeit sehen, so Hofmann. Doch wie Paulus in der Schwachheit seiner Krankheit und in schweren Situationen die Kraft Jesu Christi erlebt habe, so biete auch die neue Verbundkirchengemeinde die Chance, die verbindende Kraft der Gnade Gottes zu erleben. Beide Gemeinden könnten sich durch ihre jeweiligen Stärken ergänzen. Als Beispiel nannte er den Rosenfelder Popchor unter Leitung von Fritz Arnold, der zum ersten Mal in Isingen auftrat und den gemeinsamen Gottesdienst zusammen mit dem Posaunenchor Isingen unter der Leitung von Rolf Benzing umrahmte. Beide Chöre erhielten kräftigen Beifall.

Pfarrer Hofmann dankte auch den Ehrenamtlichen und Angestellten, die schon viel für ein konstruktives Zusammenwachsen der beiden Kirchengemeinden getan hätten. Bis zum Stadtbrand in Rosenfeld vor 150 Jahren seien die beiden Kirchengemeinden vereint gewesen: Die Martinskirche in Isingen ist laut Hofmann die Mutterkirche von Rosenfeld und trägt deshalb auch das Stadtwappen im Chorraum. Der Isinger Pfarrer wohnte lange Jahrhunderte in Rosenfeld und erst nach dem Brand dann in Isingen.

Bernd Hofmann ermunterte die evangelischen Christen, den Pfarrplan und die Verbundkirchengemeinde als gemeinsame spannende Aufgabe in der Kraft Christi zu sehen.