Rosenfeld Uwe Schuler übernimmt Vorsitz

Die Kasse wird vorerst kommissarisch von Bernd Holweger geführt.

Erste Aktionen sollen die Änderung des Vereinsnamens in "Förderverein Gemeinschaftsschule Kleiner Heuberg" sein, die Vorstellung des Vereins beim Tag der offenen Tür in Geislingen am Freitag, 22. Februar, sowie die Werbung weiterer Mitglieder.