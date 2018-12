Rosenfeld Urkunden und Präsente überreicht

Eine Studie der Personalberatung Stepstone aus dem Jahr 2014 komme zum Ergebnis, dass Fach- und Führungskräfte heute durchschnittlich etwa alle vier Jahre den Arbeitgeber wechseln. Damit gehörten Helga Bonaus und Jörg Rosenbaum mit ihrer 40- und 25-jährigen Betriebszugehörigkeit zu einer besonderen Gruppe von Mitarbeitern, so der geschäftsführende Gesellschafter der Blickle Räder+Rollen GmbH und Co. KG, Reinhold Blickle.

Helga Bonaus hat im Jahr 1978 ihre kaufmännische Ausbildung begonnen und ist seither als Sachbearbeiterin im Export tätig. Seit 1993 ist Jörg Rosenbaum als Leiter der Blickle-Niederlassung in Berlin tätig.

Im Rahmen einer Feierstunde bedankte sich Reinhold Blickle für das langjährige Engagement der beiden Jubilare. "Die gute Geschäftsentwicklung in den vergangenen Jahren haben wir nicht zuletzt unseren langjährigen Mitarbeitern zu verdanken", sagte er. "In Zeiten des Fachkräftemangels sind sie mit ihrem wertvollen Erfahrungsschatz und ihrer Loyalität ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil." Blickle beschäftige mehr als 950 Mitarbeiter weltweit, davon mehr als 700 am Stammsitz in Rosenfeld.