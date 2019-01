Rosenfeld Unermüdlich im Einsatz für Rosenfeld

Weiterhin ist er seit 2001 Mitglied im Arbeitskreis Freizeit und Kultur und hat in dieser Funktion viele Veranstaltung humorvoll moderiert. Ebenfalls ist er seit 1997 Mitglied im Verein zur Förderung Rosenfelds und hat auch in diesem Verein Aufgaben in der Führungsmannschaft übernommen.

Thomas Miller nannte in seiner umfangreichen Laudatio zudem das langjährige kommunalpolitische Engagement von Friedbert Morsch in seinem damaligen Wohnort Rottenburg und seine berufliche Arbeit als Polizeihauptkommissar. "Immer lag dem Geehrten die Stadt Rosenfeld und der Tourismus am Herzen", so Miller. Sein Handeln sei stets von dem Motto "Rosenfeld hat Klasse" geprägt gewesen.

Früher ist Friedbert Morsch selber Rennen gefahren und machte sich als begnadeter Sprecher an der Rennstrecke einen Namen. Viele Infofahrten hatte der Oldtimerfan für die Rosenfelder organisiert, dabei konnte er immer auf die Mithilfe seiner Frau Heide Krautter-Morsch bauen.

Sichtlich bewegt nahm Friedbert Morsch für die Ehrung entgegen. Den Dank gab er an seine Oldtimer-Freunde vom Stammtisch weiter und ebenfalls an seine Frau Heide. Zudem kündigte er den Klassiktag an, der in diesem Jahr am 1. Setember über die Bühne geht. Diesbezüglich seien er und die anderen Oldtimer-freunde bereits wieder voll engagiert. Gemeinsam wolle man wieder eine besondere Veranstaltung für Rosenfeld auf die Beine stellen.