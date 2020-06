Rosenfeld/Tübingen "Erste Probanden vertragen Corona-Impfstoff gut"

Wie geht die Testphase weiter?

Am Montag haben wir drei weitere Probanden getestet und das Ergebnis war ebenfalls sehr gut. Am Dienstag schaute sich in einer Videokonferenz das Sicherheitskomitee aus unabhängigen Experten das Ergebnis an. Wenn sie es für gut erachten, wovon ich ausgehe, werden vier weitere Personen geimpft. Das geht dann in dieser ersten Phase so weiter, bis wir 168 Personen geimpft haben, was in etwa drei Wochen abgeschlossen sein wird. Wir haben auch genügend Testpersonen, da sich fast 1000 Menschen auf unseren Aufruf gemeldet hatten.

Was folgt dann in den weiteren Phasen?

Nachdem wir in der ersten Phase ausschließlich gesunde Personen zwischen 18 und 60 Jahren getestet haben, nehmen wir in der zweiten Phase auch Risikogruppen auf, etwa ältere Personen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Die Tests werden dann detaillierter und es wird zum Beispiel die Dosis ausgetestet. Die Phase drei ist dann die Zulassungsstudie. Wir wollen diese noch in diesem Jahr erreichen. Diese Phase ist eine Placebo-kontrollierte verblindete, randomisierte, multizentrische Studie. Dies bedeutet, dass eine Gruppe ein Placebo-Produkt erhält und die andere Gruppe den Impfstoff. Es wird dann ausgetestet, wie viele Personen von der jeweiligen Gruppe an Covid-19 erkranken. Voraussichtlich müssen dann Probanden aus Brasilien oder den USA genommen werden, da es – zum Glück – in Deutschland nicht mehr so viele Erkrankte gibt. Die Ausdehnung auf andere Länder ist auch wichtig, um möglichst viele verschiedene Gruppen zu untersuchen. Somit können wir dann auch die Zulassung für den Impfstoff über die europäische Zulassungsbehörde einreichen und gegegebenfalls auch weltweit die Impfung anbieten. Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass ein Impfstoff viel schneller gefunden wird als dies normalerweise für Impfstoffe der Fall ist.

Woran liegt dies?

Das liegt zum einen daran, dass der gesellschaftliche Druck groß ist und somit auch viel Geld in diese Forschung investiert wird. Zum anderen werden Bewilligungsabläufe viel effizienter bewältigt als bei bisherigen Forschungen. Die entsprechenden Kommissionen sind viel schneller in ihrer Begutachtung, arbeiten mit Hochdruck daran und setzen entsprechende Prioritäten.

Wie viele Personen arbeiten in Ihrem Institut an dieser Studie?

30 Personen sind aktuell mit dieser Untersuchung beschäftig. Parallel laufen aber auch noch weitere Forschungen wie zum Beispiel für Therapien gegen Covid-19. Zudem laufen allmählich auch wieder unsere Alltagsarbeiten an.

Das hört sich nach viel Arbeit an. Wie bewältigen Sie dies alles?

Seit Jahresanfang habe ich wieder eine knapp 100-Stunden-Woche. Zur Tagesarbeit kommt aktuell noch viel Medienarbeit hinzu. Es gibt Tage, da habe ich 20 Interview-Anfragen von Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen. Dieser Zeitaufwand ist jedoch nichts Neues für mich. Nachdem ich schon fast 200 klinische Studien durchgeführt habe, beispielsweise zur Malaria, Grippe oder Tuberkulose, bin ich an diese Extrembelastungen gewöhnt.