Rosenfeld TSV wandert in Lechtaler Alpen

Abfahrt ist Samstagmorgens um 5 Uhr. Die Fahrt nach Zams erfolgt mit Privatautos, Mitfahrgelegenheiten und Fahrgruppen werden vorab abgesprochen. Vom hoch gelegenen Parkplatz gelangen die Wanderer auf einem Bergpfad zur Steinseehütte, wo eine Mittagsrast vorgesehen ist, bevor man sich ins Steinkar unterhalb des Spieler Turms ins Refugium der Steinböcke und Gämsen aufmacht. Da die Tour technisch nicht schwer oder anspruchsvoll ist, können sich auch Ungeübte in die Bergwelt wagen.

Nach dem Frühstück am Sonntag besteht die Wahl, die Hüttenatmosphäre zu genießen oder aber eine Rundwanderung zur Hanauer Hütte (2434 Meter) vorbei am Steinsee über die Dremelscharte (2434 Meter) anzugehen. Für die Aktiveren wird ein Hüttenvesper in der Hanauer Hütte geboten. Auf dem Rückweg ist ein längerer Halt am idyllischen Steinsee vorgesehen, wobei sich Wagemutige bei entsprechendem Wetter und guten Temperaturen mit einem Sprung in den Bergsee erfrischen können. Zurück an der Steinseehütte beginnt der Abstieg. Die Rückkehr wird gegen 20 Uhr mit einem Einkehrschwung den Ausflug beenden.

Informationen gibt Rudi Rauch, Telefon 07428/9 10 90. Anmeldeschluss ist Pfingstmontag, 21. Mai. Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sowie Wanderfreunde aller Ortsteile sind eingeladen.