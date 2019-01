Rosenfeld Trolle und Hauszwerge am Fjord

Große Entfernungen zurückzulegen, kostet viel Zeit, da es meist kurvenreiche Straßen gibt. Das Land ist reich an Seen und Bergen. In den Sagen geht es um die Streiche der Trolle oder die Bedrohung durch die verführerische Hydra. Weiter hielt der Künstler das Wirken der Hauszwerge in seinen Liedern fest, die große Liebe zwischen den Fjorden oder die Morgenröte von Hamlagrø. Einzigartig und untereinander fein abgestimmt spielten die Musiker. Die Gäste bekundeten mit Beifall ihre Begeisterung über die vorgetragenen Stücke. Rebecca Schmitz entlockte ihrer Geige genauso feine Töne wie Boris Rodriguez. Veronika Nadj spielte das Akkordeon. Der Mittelpunkt der Gruppe war Gert Baumhauer mit Percussion. Am Ende des Nachmittagskonzerts durften sogar die Gäste Rhythmusgeräte in die Hand nehmen und lautstark die Musik begleiten. Nach einer Zugabe gab es nochmals großen Beifall für die Akteure. Für März wurden weitere Veranstaltungen angekündigt.