Rosenfeld Töne beschreiben schöne Landschaft

Rosenfeld. Der Konzertabend fand seinen Auftakt mit der Flötengruppe. Die Jüngsten im Verein stehen unter der Leitung von Stefanie Höhn. Die Geschichte um die Berg-Heide wurde in einer modernen Form vorgetragen, dabei spielte das Handy eine wichtige Rolle. Wolfgang Rau verlas den Text, und die jungen Flötenspieler gaben dazu den musikalischen Beitrag.

Den zweiten Teil des Konzerts übernahmen die Jungbläser. Simon Joos dirigierte die Gruppe.

Die etwas fortgeschrittenen Jungmusiker traten in der Jugendkapelle Geislingen-Rosenfeld unter der Leitung von Eva Geckeler auf. Eröffnet wurde die Reihe der Musikstücke mit "Break up" von Thomas Asanger. Danach ging es auf den Rummel mit "Rummel Bummel" von Thiemo Kraas. Die Jungmusiker zeigten mit Schildern immer an, wo sie sich befanden, und erinnerten damit an ihren letzten Besuch im Europapark.