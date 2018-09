Rosenfeld Teilnehmer entdecken den Kleinen Heuberg

Das Rahmenprogramm beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst ab 9 Uhr auf dem Wilhelm-Sülzle-Platz, bei schlechtem Wetter in der Stadtkirche. Nina Christner lädt ab 9.45 Uhr zur Aufwärmgymnastik ein, ehe um 10 Uhr der Startschuss fällt.

Die Stempelstellen in Rosenfeld sind auf dem Wilhelm-Sülzle-Platzsowie auf dem Sportgelände Bochinger mit Bewirtung durch die Tennis-Gemeinschaft Rosenfeld. Ferner gibt es einen Info- und Luftballonstand des Arbeitskreises Freizeit und Kultur auf dem Wilhelm-Sülzle-Platz und Fahrrad-Service der Firma Radsport Schlecht. Das Jugendrotkreuz verkauft Waffeln. Auch die DRK-Bereitschaft ist beim Wilhelm-Sülzle-Platz präsent.

In Bickelsberg ist die Stempelstelle beim Rathaus mit Bewirtung durch den TSV, in Brittheim gibt es neben dem Stempel ebenfalls Bewirtung und ein Oldtimer-Treffen für Mofa, Moped und Motorrad vor dem Gasthaus Rössle. In Heiligenzimmern bewirten die Jugendfeuerwehr bei der Stempelstelle am Feuerwehrgerätehaus, Dorfmitte, in Isingen der Liederkranz bei der Stempelstelle mit Saftbar. auf dem Isinger Hof.

Rund um die Kleiner-Heuberg-Halle in Leidringen lädt der Liederkranz ein. In Täbingen befindet sich die Stempelstelle am Bürgerhaus.

Auf den Spuren der Geschichte Brittheims führt Rudolf Hugger und wird Orte mit dem Rad vorstellen. Start- und Endpunkt ist der Rathausplatz in Brittheim. Startzeit ist um 13 Uhr, Ende gegen 15 Uhr. Die Route führt über Sternwarte zum Brittheimer Graben, Burgstall, Schlößle und Haarhausen zurück zum Rathausplatz.

Ortsvorsteher Erhardt Sautter wird die interessierten Teilnehmer auf eine Radtour rund um Täbingen mitnehmen. Ein Panoramablick in die nähere Umgebung auf die Schwäbische Alb und in den Schwarzwald ist inklusive. Die Strecke befindet sich fast ausschließlich auf geteerten und geschotterten Rad- und Wanderwegen. Der Rundweg hat eine Länge von 13 Kilometern und dauert rund eine Stunde. Treffpunkt zur Fahrradtour ist um 15 Uhr beim Bürger- und Feuerwehrhaus in Täbingen.

Besonderheit in diesem Jahr ist Radpilgern, das die Kirchengemeinden des Kleinen Heubergs anbieten. Hierfür gibt es einen Pilgerausweis, der an den Stempelstellen erhältlich ist.