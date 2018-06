Rosenfeld-Täbingen. Zwei Turniere veranstaltet der Sportverein Täbingen. Das 24. Elfmeterturnier findet am Samstag, 30. Juni, auf dem Sportgelände statt. Beginn ist um 16 Uhr. Betriebs-, Freizeit-, Stammtisch- oder Vereinsmannschaften können mitmachen. Es können Damen- und Herrenmannschaften gemeldet werden. Eine Mannschaft besteht aus fünf Spielern (maximal sechs). Anmeldung ist per E-Mail an svtelfmeter@gmail.com möglich. Einen Tag später fliegen die Bälle über das Netz. Der SV lädt für Sonntag, 1. Juli, zum 17. Volleyball-Jedermannturnier ein, das um 11 Uhr beginnt. Eine Mannschaft besteht aus sechs Spielern, von denen mindestens zwei weiblich sein müssen. Anmeldung ist per Mail an svtvolley ball@gmail.com möglich.