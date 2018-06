Der Endausbau im Leidringer Baugebiet "Hinter dem Dorf" läuft auf vollen Touren. Ende Mai hatten die Arbeiten begonnen. Der Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Horst Lehmann hatten immer wieder einen Beginn des Ausbaus gefordert. Doch es dauerte seine Zeit, bis der Landkreis die Planungen für ein neues Breitbandnetz mit Glasfaserkabeln in jedes Haus abgeschlossen hatte. So werden nun in verschiedenen Orten Leerrohre verlegt, die auf die Baugrundstücke führen. In Leidringen wird auch die Straßenbeleuchtung im Gebiet "Hinter dem Dorf" ergänzt entsprechend des Stands der Bebauuung. Foto: Hertle