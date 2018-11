Rosenfeld Steinmetz im Einsatz

Ortsvorsteher Horst Lehmann berichtete, dass der Steinmetzmeister Christian Verhoeven aus Bickelsberg bereits einige der Arbeiten zur Instandsetzung ausgeführt habe: Das Bauwerk wurde mit heißem Dampf gereinigt, schadhafter Zement aus den Fugen entfernt, lose Steine neu gesetzt, Verfugungen und Steinfestigung sowie kleinere Arbeiten am Eingangsmäuerle vorgenommen. In nächster Zeit stehen das Ausfugen des gesamten Denkmals und Steinergänzungen beziehungsweise der Austausch einzelner Steine an.