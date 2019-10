Rosenfeld Stammzellenspender gibt Schwerkrankem Hoffnung

Der 23-jährige David Bisinger hatte sich schon vor vier Jahren als potenzieller Spender registrieren lassen. Die Gewebemerkmale stehen dann in der Spenderdatei weltweit zur Verfügung. Wenn man als passender Spender für einen an Blutkrebs Erkrankten in Frage kommt, nimmt die DKMS wieder Kontakt auf.

Vor ein paar Wochen erhielt Bisinger den Anruf, dass er sozusagen ein genetischer Zwilling für einen Erkrankten sei. Keine Sekunde habe er gezögert, sagt er, nochmals einen Bluttest machen zu lassen, und danach in die Spende eingewilligt.

Er musste sich fünf Tage lang ein Medikament spritzen, das die Anzahl der Stammzellen im Blut erhöht. Dabei hatte er nur leichte Nebenwirkungen wie schwache Kopf- und Gliederschmerzen. Am Tag der Spendenentnahme in einem Entnahmezentrum war er ganz gelassen. "Ich war voller Vorfreude, dass ich hoffentlich jemandem helfen konnte", sagt Bisinger.