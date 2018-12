Rosenfeld Sprache entstammt dem Mittelalter

Rosenfeld. Seit mehr als drei Jahrzehnten wird zum Weihnachtsfest das Oberuferer Christgeburts-Spiel in der Fischermühle aufgeführt. In diesem Jahr war zum vierten Mal die Spielergruppe aus Tennental nach Rosenfeld angereist. Mit viel Details und großem Eifer hatten sich die Darsteller in ihre Rollen eingearbeitet. Einige neue Spieler traten auf, welche das Stück ausdrucksstark auf die Bühne brachten.

Viele Zuschauer kamen zur Aufführung in die Fischermühle, darunter auch viele Kinder. Roswitha Sonder vom Verein der Gemeinschaft Fischermühle kündigte das Spiel aus dem Lukas-Evangelium an und wies auf die Geburt Jesu hin. Sie lud zu Zuhörer ein, in aller Ruhe diese Vorführung in einem besonderen Dialekt mitzuerleben.

Die Oberuferer Weihnachtsgeschichte stammt aus dem Mittelalter und wurde nach ihrem Ursprungsort Oberufer in der heutigen Slowakei benannt. Sie wird in der Fassung von Rudolf Steiner in Waldorfschulen aufgeführt. Ebenso stammt die verwendete Sprache aus dieser Zeit, die die Zuhörer mit etwas Aufmerksamkeit aber gut verstehen konnten.