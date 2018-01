Rosenfeld Sportverein muss mit weniger Aktiven planen

Viel zu berichten hatte Jugendleiter Heinrich Sautter. Außer in der A-Jugend machen Spieler des SV Täbingen in allen Klassen mit. Insgesamt gebe es aktuell aber wegen des demografischen Wandels nur noch zehn aktive Jugendliche. Trainingsbetrieb und Spiele fänden in Täbingen nicht statt. Die Hoffnung, so der Jugendleiter, liege wieder auf den jüngeren Jahrgängen, die älteren Jahrgänge seien zahlenmäßig gering. Das Kinderturnen pausiere, solle aber in diesem Jahr mit einem neuen Anlauf gemeinsam mit dem Kindergarten wieder gestartet werden. Der Dank galt Trainern und Betreuern, wobei weitere Betreuer gesucht werden. "Der Sportverein bringt Leben ins Dorf", so die Worte von Ortsvorsteher Erhardt Sautter. Er dankte für die Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls.