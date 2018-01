Rosenfeld Sportlerball zwischen Himmel und Hölle

Die Festhalle wird dabei zur grusligen Hölle mit himmlischen Bereichen aufgepeppt werden, und die Liveband "Nachtsound" wird mit stimmungsvollen Ohrwürmern die Halle zum Brodeln bringen. Bereits seit 2003 lädt der Heiligenzimmerner Sportverein unter einem Motto zu seinem Fasnetsball. "Die Mottoparty hat was sich bewährt", sagen die Mitglieder des SVH-Fasnet-Teams. Denn nicht nur die Festhalle wird jedes Jahr entsprechend dem Motto gestaltet: Das Fasnets-Team entwirft ein aufwändig, von Hand gemaltes Bühnenbild, die Wände und Bars erhalten eine entsprechende Deko.

Dieses Jahr gibt es eine Schlaraffenland-Bar und einen Grusel-Bierstand. Zum Bühnenbild an sich hält sich das Team noch bedeckt, um die närrischen Gäste zu überraschen. Aber auch die Besucher wetteifern seit Jahren miteinander um das originellste Kostüm und sind stets mottogerecht verkleidet, sodass man sich insgesamt in der Mottowelt wähnt. Als Dank an die treuen Fasnetfans gibt es immer eine Kostümprämierung mit motivgerechten Preisen. Auch das Programm ist speziell auf den jeweiligen Slogan abgestimmt. So dürfen die Narren gespannt sein, ob sich die Neuigkeiten vom "Flecka" auch im Himmel und in der Hölle herumgesprochen haben, wem Petrus Einlass in den Himmel gibt, welche Geschöpfe der Nacht auf Teufel komm raus tanzen oder ob die Engel genug frohlocken oder der Schein etwa trügt.

Die Heiligenzimmerner Guggamusik wird mit Fasnets-Hits die närrische Stimmung verstärken und die Heiligenzimmerner Tanzgarden und die Tanzgarde Mühlheim-Renfrizhausen schaurig-schöne Choreografien auf’s Parkett legen.