Rosenfeld Spielplätze und Friedhöfe kosten viel Geld

Rosenfeld. Da trifft es sich gut, dass beispielsweise bei der Anlage und Pflege des Rosen- und Skulpturengartens Privatleute und Vereine eingesprungen sind. So spendet die Stiftung Rosenrad jährlich 10 000 Euro für die Pflege der mittlerweile viel besuchten Gartenanlage, die auch für Veranstaltungen genutzt wird.

Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben gut zu tun, um die 21 Spielplätze in Rosenfeld und den Stadtteilen zu kontrollieren und in Ordnung zu halten. Hierfür werden 224 200 Euro an internen Leistungen verrechnet. 20 000 Euro sind für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten eingeplant.

20 000 Euro allgemein werden für die Instandhaltung wasserbaulicher Anlagen verwendet, 50 000 für Hochwasserschutz an Danbach und Stunzach in Heiligenzimmern. Der Posten für den Hochwasserschutz an der Schlichem im Bereich Täbingen beläuft sich auf 65 000 Euro.