Rosenfeld Spieler fühlen sich wie im Sandsturm

Der TG-Vorsitzende Harald Weisser dankte Sponsoren und Helfern gleichermaßen. Bezirkssportwart Wolfgang Fritz war zum 25. Mal bei der Siegerehrung des Teamcups vor Ort und dankte allen Spielern die immer wieder gerne nach Rosenfeld zum Turnier kommen.

Bürgermeister Thomas Miller sprach der TG Rosenfeld seinen Glückwunsch zu diesem Event aus, welches eine tolle Werbung für die Stadt sei. "Mr. Teamcup" Martin Sülzle dankte den Spielern für die Meldungen von mehr als 100 am zweiten Wochenende und mehr als 70 am Senioren-Wochenende zwei Wochen zuvor.

Er dankte auch den Sponsoren, allen voran der Sparkasse Zollernalb, welche seit mehr als 20 Jahren Hauptsponsor und Namensgeber des Wettbewerbs sei. Die Teilnehmer waren sich einig: "Das war wieder ein super gut organisiertes Turnier, das man auch in den nächsten Jahren fest im Terminkalender vormerken wird."

Die "Playersnight" am Samstagabend war gut besucht und ging bis in die frühen Morgenstunden, was an dem einen oder anderen Spieler am Sonntag nicht spurlos vorüber ging. Aber Teamcup sei neben dem Turnier auch noch ein Teamevent, bei dem man die Freiluft-Saison feierlich ausklingen lasse, so Sülzle: "Insgesamt ein sehr gelungenes Turnier, das stürmischer hätte nicht sein können." So mussten die Platzwarte erstmals in der Teamcupgeschichte fast nach jedem Match die Plätze vom herbeigeblasenen Laub befreien.