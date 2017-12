Rosenfeld Spaß mit dem Seil soll Beweglichkeit bringen

Mangel an Bewegung im Kindesalter kann nach Ansicht von Holzer-Bartosch schwer wiegende Folgen haben.

Er begünstige neben der genetischen Veranlagung, dem Übergewicht und einer schlechten Ernährung, eine spätere Erkrankung am Herzen im Erwachsenenalter.

Die Deutsche Herzstiftung möchte mit ihrer Aktion "Skipping Hearts", was übersetzt springende Herzen heißt, den Kindern spielerisch eine "gute sportmotorische Basis vermitteln in der Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft, aber auch Koordination, Beweglichkeit und das Rhythmusgefühl verbessert werden". Aus diesen Gründen werde heutzutage das Seilspringen auch bei vielen anderen Sportarten in die Trainingseinheiten integriert.