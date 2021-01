Rosenfeld Sonnenbrand, Sauna, Schlittenhunde

Ansonsten gehöre die Sauna zur Lebensart der Finnen. Öffentliche Saunen, auch im Studentenwohnheim, und viele private zeugten davon, dass Finnen und Sauna nicht ein Klischee sei, sondern ein Teil dortiger Kultur. Marlen Wörz konnte die finnische Sauna nicht nur im Studentenwohnheim, sondern auch in einem herrlichen Blockhaus bei einem Wochenend-Trip genießen. "Das Blockhaus lag an einem der unzähligen, schönen Seen, eingebettet in herrlichen Nadelwald", schwärmt sie. Nicht umsonst hat Finnland auch den Beinamen "Land der 1000 Seen". Auch sonst hat sie sich im Land umgeschaut, besuchte mehrere Male die beschauliche, aber nette Hauptstadt Helsinki und die Studentenstadt Tampere. In den Herbstferien ging es in die baltischen Staaten mit ihren Hauptstädten Riga, Tallinn und Vilnius.

Der Höhepunkt war am Ende ihres Aufenthalts eine Woche in Lappland. Die Besucherin tauchte ein in eine wunderschöne Winterlandschaft und erlebte eine Schlittenfahrt mit sehr vitalen Huskys, daneben die gemächlich wirkenden Rentiere, den Nationalsport Langlauf. Allerdings war es so hoch im Norden dann doch ziemlich dunkel in dieser Jahreszeit. Die Sonne ging um 11.20 Uhr auf und eineinhalb Stunden später wieder unter.

In Finnland begegnet man dieser Naturgegebenheit mit viel künstlichem Licht, wie beleuchteten Landstraßen. Die Schilderungen lassen vermuten, dass es Corona-bedingt keine so strenge Regeln gab wie in Deutschland, was die Studentin bestätigte. Das ist vermutlich auch der Tatsache geschuldet, dass Finnland mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern auf einer Fläche in der Größenordnung von Deutschland das am dünnsten besiedelte Land Europas ist. Erst am Ende ihres Aufenthalts nahmen die Corona-Fälle zu.

Rückblickend sagt sie, dass sie eigentlich geplant hatte, das Auslandssemester in einem südeuropäischen Land zu machen. Denn sie sei immer sonnenhungrig gewesen. Corona bedingt war dies nicht möglich. Somit eher zufällig nach Finnland gelangt, hat sie das ihr fremde, nordische Land lieb gewonnen Insgesamt fällt ihr Resümee aber äußerst positiv aus: "Ich habe großartige Leute aus der ganzen Welt kennen gelernt und interessante Erfahrungen beim Studium gemacht."