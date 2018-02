Rosenfeld Singen und Feiern mit Kirchenchor

Rosenfeld-Täbingen. Willkommen hieß Ortsvorsteher Erhardt Sautter die Senioren des Jahrgangs 1948. Traditionell werden in Täbingen auch die auswärtigen Senioren und die ehemaligen älteren Einwohner eingeladen. Sautter ging auf die Geschehnisse des vergangenen Jahres ein und berichtete von einigen Maßnahmen, die auch öfter mal mit dem ehrenamtlichen Einsatz erledigt wurden. Für das laufende Jahr nannte der Ortsvorsteher die Sanierung der Stützmauer in der Bergstraße, Planungsraten für den Umbau der Mehrzweckhalle und das Schuppengebiet. Ebenfalls stehe die Renaturierung der Erddeponie Bogen an. Mit "Weisheiten für das Alter" erfreute der Ortsvorsteher die Gäste.

Der Kirchenchor bereicherte den Nachmittag mit zwei Auftritten. Die Leiterin Beate Vöhringer hatte mit ihrer Auswahl an Liedern den Geschmack des Publikums getroffen: Dieses sang mit dem Chor, der Liedblätter verteilt hatte. Es blieb auch genügend Zeit, damit sich die Senioren untereinander unterhalten konnten.

Aus dem Geschehen der Gesamtstadt Rosenfeld informierte Bürgermeister Thomas Miller. Ein Schwerpunkt, so der Bürgermeister, liege im Ausbau des Breitbandnetzes. Miller lud die Senioren ein, sich am PC-Online-Treff zu beteiligen. Sein Dank galt allen Helfern, die den Seniorennachmittag ermöglicht hatten, den Ortschaftsräten und deren Partnern und vor allem Ortsvorsteher Erhardt Sautter, welche schon früh mit den Vorbereitungen für die Seniorenfeier begonnen hätten.