Rosenfeld Simon Schüehle folgt auf Patrick Ziegler

In seinem letzten Rechenschaftsbericht verwies Ziegler nochmals auf viele Termine und Erfolge der Rosenfelder Jugendabteilung mit derzeit 71 Mitgliedern, davon 40 in der Jugendfeuerwehr und 41 in der Kinderfeuerwehr. 20 Übungsabende fanden statt. Außerdem standen die Christbaumsammlung, das Verteilen der Gelben Säcke, eine Übung mit dem Jugendrotkreuz, ein Grillfest und die Weihnachtsfeier an.

Acht Mitglieder der Jugendfeuerwehr traten den Aktiven bei. Ein großes Lob ging an die Mitglieder für den ersten Platz beim Kreisjugendfeuerwehr-Fußballturnier und die Abnahme der Prüfungen zur Jugendflamme und der Leistungsspange in Mössingen.

Ebenfalls einen positiven Bericht gab Kassierer Florian Firmenich ab. Voll des Lobes war Gesamtkommandant Günter Kopf bei der Entlastung, sei doch die Rosenfelder Jugendabteilung die zahlenmäßig größte Abteilung in der Stadt und die drittgrößte im Kreis. Er lobte die Schauübung im Rahmen des Jubiläums 150 Jahre Stadtbrand und ermunterte Kinder und Jugendliche, auch weiterhin Werbung für die Feuerwehr zu machen.