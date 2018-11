Rosenfeld Senioren finden leichter den Weg ins Internet

Es gehe darum, älteren Menschen relativ schnell den Umgang mit PCs, Smartphones und Tablets zu vermitteln, so Benkendorf. Dieser werde in Zeiten der Digitalisierung immer wichtiger, man denke etwa an Arztbesuche per Skype oder das Rezept, das auf ein mobiles Gerät übertragen werden könne.

Benkendorf schilderte die Anfänge 2011 mit Kursen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Balingen über die ersten eigenen Laptops im Volksbank-Saal bis zur Neuausstattung mit 15 Geräten im Jahr 2016. Unterstützung hätten die Stiftung Mensch der Sparkasse Zollern­alb und die "Senioren im Internet" geleistet.

Der frühere Kämmerer rechnete vor, dass durch die Kursgebühren, welche die Teilnehmer entrichten, eine erhebliche Summe an die Stadtkasse zurückfließe. 2017 seien elf Kurse mit 93 Teilnehmern veranstaltet worden, 2018 seien es bislang zwölf. Die Themen: Einführung in Windows 10, Internet, E-Mail, Umgang mit Tablet und Smartphone, Fotobearbeitung und Fotobuch, Textverarbeitung, aber auch Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Zweite Säule seien die offenen Treffs, die alle 14 Tage stattfinden. Gesprochen werde über Fragen der Besucher, etwa nach Sicherheit im Internet, nützlichen Apps oder der Wahl eines Mobilfunk-Anbieters. Es gehe aber auch um Vergleichsportale, Übersetzungsprogramme oder Routenplanung am PC und Smartphone.