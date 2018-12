Rosenfeld Seit mehr als 40 Jahren in der Pflicht

Rosenfeld. Als jungem Mann seien ihm 70-Jährige "sehr alt" vorgekommen, sagt der Jubilar. Nun erreiche er selbst diese Zahl – und fühle sich gar nicht alt.

Seit mehr als 40 Jahren steht er jeden Morgen um 6.40 Uhr in der Firma – "obwohl ich kein Frühaufsteher bin. Aber die Pflicht fordert das."

Pflicht – dieser Aspekt zieht sich durch sein gesamtes Berufsleben. Ihm sei es einst gegangen wie Donna Isabella in Schillers "Braut von Messina", sagt er: "Der Not gehorchend, nicht dem eigenen Trieb", das hätte über seinem Einstieg in den Beruf stehen können: "Eine Wahl hatte ich nie."