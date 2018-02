Rosenfeld Schweres Baugerät rückt im Juni an

Rosenfeld.Angebote werden entgegengenommen für Abbruch-, und Erdbauarbeiten, Abdichtungen, Beton- und Maurerarbeiten sowie für ein Fassadengerüst, ein Wetterschutzdach und einen Gerüsttreppenturm. Nachdem der erste Bauabschnitt in den vergangenen Sommerferien erledigt worden ist – damals wurden Räume zusammengelegt, um Klassen der Gemeinschaftsschule Kleiner Heuberg aufzunehmen –, kommt diesmal größeres Gerät zum Einsatz. Der Baugrund für die beiden Fluchttreppentürme ist bereits sondiert worden. Eine außen liegende Treppe vom Erdgeschoss ins Untergeschoss wird abgebrochen. Zwischen diesen Treppenhäusern aus Stahlbeton an der West- und der Südwestecke werden Fluchtbalkone gebaut, die verkleidet werden. Danach müssen Türöffnungen in die Wände gebrochen werden. So sind zwei Rettungswege gegeben, und der Raum im Treppenhaus kann anderweitig genutzt werden.

Im Untergeschoss wird kräftig gebaut, um eine Freifläche zu überdachen und dadurch Raum zu schaffen. Es entstehen eine neue Lehrküche mit Multifunktionsraum sowie ein Konferenzraum. Außerdem werden die bisher im Freien liegenden Zugänge zu den Toi­letten eingehaust. Danach werden im Erdgeschoss Wände versetzt für Büros für Rektoren und Konrektoren sowie das Sekretariat, außerdem für Lehrerarbeitsplätze und Räume für Besprechungen und die Schulsanitäter. Während der Bauarbeiten im Erdgeschoss des Hauptbaus sind die Lehrer im Untergeschoss einquartiert. Später ist geplant, im Treppenhaus Arbeitsplätze in Sitzgruppen für Schüler zu schaffen.

Ausgeschrieben sind auch die Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet Turmstraße in Brittheim, wo eine Erschließungsstraße und sieben Häuser geplant sind. Dort sollen die Arbeiten von Mitte April bis 30. September dauern.