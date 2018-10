Rosenfeld Schutz für 10 000 Weißtannen und Eichen

In mehreren Gruppen zogen die Teilnehmer los, um Weißtannen und Eichen auf den vom Forstamt benannten Flächen zu schützen. Zu Beginn wurde durch die Jäger Andreas Sülzle, Mike Bilger und Jens Steinkopf erläutert, wie Schafswolle am Pflanzengipfel anzubringen ist. Weiterhin erklärten die Jäger, dass es ausreiche, junge Pflanzen bis auf Oberschenkelhöhe zu schützen und pro Quadratmeter nur bei einer Pflanze die Schafwolle anzubringen. Einige kleine Weißtannen wurden auch mit einem Anstrich versehen.

Insgesamt waren mehr als 30 Helfer mit dabei. Neben den mit dem Forst abgestimmten Flächen im Kirnbergwald wurden auch einige Teilflächen im Bickelsberger Wald in Angriff genommen.

Ein gutes Miteinander pflegen die Jäger mit der Hundestaffel des DRK. Die Mitglieder der Hundestaffel helfen bei der Walschutzaktion mit, und im Gegenzug kann die Hundestaffel im Kirnbergwald üben. In diesem Jahr bekamen die Jäger noch zusätzliche Unterstützung durch Schulkinder. Lehrerin Christine Grigull von der Burgschule in Meßstetten konnte dafür einige Schüler begeistern. Mit Handschuhen und gutem Schuhwerk ausgestattet, starteten die Helfer in die einzelnen Waldabschnitte.